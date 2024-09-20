20 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День секретаря в России, Всемирный день риса, День рекрутера в России и Международную ночь летучих мышей.

День секретаря в России

В 2005 году инициативная группа секретарей из нескольких городов России (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Пермь) совместно с редакцией журнала «Секрет@рь.RU» предложили учредить профессиональный праздник и отмечать его каждую третью пятницу сентября.

У российских предпринимателей нет сомнений по поводу важности этой профессии. Секретари давно стали не обслуживающим персоналом, а полноценными административными сотрудниками. Именно они обеспечивают нормальную работу в офисе.

В разных странах этот день отмечают по-своему. Например, в США есть целая неделя офисного работника, а День секретаря празднуют в среду праздничной недели. При этом Международный день секретаря отмечают каждую среду последней полной недели апреля.

Всемирный день риса

Отмечается каждый год с 2004 года, когда проходил Международный год риса. Его проводили по инициативе ООН, ведь рис является одним из самых популярных злаков в мире. Он присутствует в национальных кухнях всех стран.

Эта дата также является поводом, чтобы напомнить о голоде в некоторых странах. Рис является наиболее доступной и питательной крупой. Его производство и продажа кормит более 2 млрд человек. В честь праздника стоит приготовить какое-либо вкусное блюдо из риса.

День рекрутера в России

Рекрутер — это человек, который подбирает кадры, отвечает за набор персонала. Неофициально в России этот праздник отмечается уже 20 лет. Это английское слово было впервые использовано в 1991 году в газете «Известия». Тогда автор статьи рассказывал о методах подбора кадров.

В России профстандарт «Специалист по подбору персонала (рекрутер)» был утвержден приказом Минтруда в 2015 году. Кадровая индустрия в стране продолжает развиваться и приносит отличные результаты. Обычно в этот день проходят лекции, мастер-классы, семинары, а также консультации по трудоустройству.

Международная ночь летучих мышей

На многих людей рукокрылые навевают страх, поэтому в одно время их уничтожали путем распыления химикатов, а сокращение их численности привело к дисбалансу в природе. Россия отмечает Международную ночь летучих мышей (с 20 на 21 сентября) с 2003 года.

Дату празднует Альянс за сохранение и изучение рукокрылых, а также научные организации, ученые, волонтеры и граждане, которым небезразличны эти млекопитающие. Дата празднования выбрана не просто так — в это время начинается миграция летучих мышей на зимовку.

Цель праздника — искоренить мифы о рукокрылых, привлечь внимание к их безопасности. В 2024 году проводятся специальные экскурсии в места обитания летучих мышей или в зоопарки, где они содержатся.

Именины

Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр, Савва, Степан, Ян.