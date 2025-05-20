20 мая в России отметят Всемирный день пчел

20 мая 2025 года в РФ отмечают Всемирный день пчел. Он появился в декабре 2017 года после соответствующей резолюции Генассамблеи ООН.

День основали в несколько этапов. Сначала была принята Конвенция о биологическом разнообразии. Затем активно работала Продовольственная и сельскохозяйственная организация по вопросам проблем опыления, опылителей, сохранения их многообразия (ФАО).

В 2016 году Словения вместе с Международной федерацией пчеловодческих организаций предложила создать Всемирный день пчел. Его цель — напомнить, что эти насекомые необходимы для опыления, а также увеличения урожайности и продовольственной безопасности.

Датой празднования установили 20 мая. Это сделали, чтобы почтить память одного из наиболее умелых пчеловодов — Антона Янше. Он является одним из тех, кто заложил основы современного пчеловодства. В 1771 году выпустил пособие по этому виду деятельности.

Неофициальный праздник создали, чтобы продемонстрировать вклад медоносных пчел в процедуры опыления, в том числе сельскохозяйственных культур. Пчелы играют ключевую роль в растение-, овоще- и садоводстве, а также иных отраслях сельского хозяйства.

Ранее в Союзе пчеловодов сообщали, что в России по меду может быть неурожайный год. Это произошло из-за уменьшения на 20-25% поголовья пчел после неудачной зимовки.