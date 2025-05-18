Производство меда в РФ может снизиться из-за неурожая

Как думают в Союзе пчеловодов, в стране по меду может быть неурожайный год из-за уменьшения на 20–25% поголовья пчел после неудачной зимовки, сообщает «Коммерсант» .

Президент МОО «Межрегиональный союз пчеловодов» Александр Кукс отметил, что такое уменьшение поголовья в краткосрочной перспективе может привести к снижению производства меда. Восстановить популяцию пчел специалисты смогут только к июлю.

Еще один эксперт сказал, что уменьшение производства связано не только с гибелью поголовья пчел, но и с заморозками, которые стали причиной гибели растений-медоносов.

В Минсельхоз РФ сведения о массовой гибели пчел в этом сезоне не поступали. При этом по итогам прошлого года в отечественных сельхозорганизациях было 49,7 тыс. пчелосемей, год к году показатель повысился на 4,2%. Снижения производства в министерстве в 2025 году не ждут.