20-градусное тепло вернется в Москву на выходных

Первая половина мая оказалась холодной, чем огорчила жителей столицы. Однако 20-градусное тепло вернется в Москву уже на этих выходных, сообщается на сайте «Метеоновости».

В четверг температура воздуха на 1,5 градуса ниже нормы, характерной для этой поры. Фронтальный раздел будет пересекать Московский регион 17 мая. Ночью пройдет небольшой дождь, а температура составит 10–12 градусов тепла. Днем она поднимется до 19 градусов, а дожди пройдут только в некоторых районах.

Антициклон восстановит погоду 18 мая. Воздух не прогреется достаточно из-за северо-восточного ветра, но сильных осадков не ожидается. В Москве под утро температура упадет до 6-8 градусов тепла, а в Подмосковье — до 5-10 градусов. Днем в столице воздух прогреется до 18 градусов, а по области — до 20.

19 мая жителей Московского региона ожидает облачная погода с прояснениями, осадков не будет. Минимальная температура ночью составит 5 градусов, максимальная днем — 20 градусов.

Тем временем главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что нынешняя неделя в городе обещает быть теплой и сухой. По словам специалиста, воздух в Северной столице прогреется до 20 градусов тепла.