2 тонны вещей и продуктов отправят пострадавшим в Курскую область из Балашихи

Сбор гуманитарной помощи в рамках губернаторской благотворительной акции «Доброе дело» прошел в Общественной палате Балашихи. В нем приняли участие руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, представители администрации города, молодежного парламента при совете депутатов города, волонтеры и неравнодушные жители. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики региона.

Продукты и другие необходимые вещи из Балашихи доставят в пункт временного размещения пострадавших приграничных районов в ближайшее время.

Сбор груза осуществляется в Балашихе по запросам, которые приходят из Курска, где сейчас работают «Волонтеры Подмосковья». На сегодняшний день наиболее востребованы: бытовая техника, спальники, постельное белье и принадлежности, батарейки, внешние аккумуляторы для зарядки смартфонов и других устройств, фонари.

Балашиха активно помогает участникам специальной военной операции, мирным жителям Донбасса и их семьям, а также пострадавшим жителям приграничных районов.

Для желающих помочь в Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1, в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.

Подмосковье принимает жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за атаки ВСУ. Ранее губернатор сообщил, что в Подмосковье из Курской области отправили еще более 300 человек.

6 августа ВСУ атаковали курское приграничье. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие. Из региона организовали эвакуацию жителей, в том числе в Подмосковье.