18 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Всемирный день мониторинга воды, День HR-менеджера в России, День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи.

Всемирный день мониторинга воды

Праздник провозгласили впервые в 2003 году по инициативе американского Фонда чистой воды. С тех пор его отмечают ежегодно. Он направлен на информирование общества о проблемах водных ресурсов планеты и участившихся случаях загрязнения.

18 сентября по всему миру проводятся информационно-образовательные программы на тему мониторинга состояния качества воды. Также в этот день традиционно проводится взятие проб из водоемов. Причем поучаствовать в различных исследованиях могут как взрослые, так и дети, при помощи специального оборудования.

День HR-менеджера в России

18 сентября с профессиональным праздником принято поздравлять российских специалистов по управлению персоналом. Праздник каждый год отмечается в третью среду сентября.

Сейчас вакансия HR-менеджера предполагает наличие множества обязанностей. Таким сотрудникам необходимо проводить поиск соискателей, определять кадровую политику компании и формировать корпоративную культуру. В этот день принято чествовать труд HR-менеджеров и напоминать о важности их работы.

В Красной армии введено понятие «гвардейская часть»

Ставкой Верховного Главнокомандования Красной армии 18 сентября 1941 года было введено понятие «гвардейская часть». Оно ввелось в пропагандистских целях после освобождения города Ельни и ликвидации Ельнинского выступа.

Первыми звания гвардейских получили за героизм 100-я, 127-я, 151-я и 161-я стрелковые дивизии 24-й армии. Их переименовали в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские дивизии.

Звание «гвардейский» присваивалось воинским частям и соединениям, которые отличились в боях во время Великой Отечественной войны. Военнослужащим гвардейских частей выплачивался повышенный оклад.

День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи

Во время служения в храме святой Захария получил весть от ангела, что его жена родит ему сына, который «будет велик пред Господом». Затем Елисавета родила ребенка, которого назвала Иоанном. Ее супруг стал пророчествовать о своем ребенке как Предтече Господа.

Однажды праведная Елисавета укрылась вместе с младенцем в горах, чтобы спасти ребенка от гнева нечестивого царя Ирода. Его войны убили пророка за то, что он не выдал им местоположение сына. Елисавета умерла спустя 40 дней в пещере.

Именины

Именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.