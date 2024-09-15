18-летний сын Дубцовой похвастался в соцсетях своей новой дорогущей машиной

Артем Черницын, 18-летний сын российской певицы Ирины Дубцовой, продолжает демонстрировать признаки своего состоятельного образа жизни. На этот раз молодой человек, встречающийся с дочерью известного клипмейкера Тоней Худяковой, приобрел новый роскошный автомобиль, сообщает StarHit .

Артем опубликовал в своем блоге фотографии черного BMW X4 M Competition, находящегося пока в автосалоне. По информации источников, стоимость этой модели внедорожника составила почти 20 млн рублей.

При этом сама Дубцова отмечает, что ее сын параллельно с учебой в МГИМО самостоятельно зарабатывает деньги, в частности, занимаясь детейлингом автомобилей.

«Он в этом разбирается, есть у него и бизнес-жилка», — прокомментировала певица.

Помимо приобретения дорогостоящих машин, Артем также ведет весьма активный образ жизни, совершая частые путешествия по миру вместе со своей возлюбленной. Молодые люди побывали в Дубае, Майами, Нью-Йорке и Сен-Тропе, организуя для себя роскошный отдых.