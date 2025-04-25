18-летние парни по всему миру сходят с ума от российских милф-вебкамщиц

Mash: у молодых парней по всему миру вырос интерес к зрелым женщинам

У 18-летних парней по всему миру появился новый фетиш — милфы-вебкамщицы из России. Молодые люди в три раза чаще начали приобретать «приватные встречи» по видеосвязи со зрелыми женщинами, сообщает Mash .

18-летние парни сходят с ума от естественной красоты. Им нравятся растяжки, а также «висячая» грудь.

Многие клиенты любят милф-вебкамщиц за интересные разговоры. Также в зрелых «исполнительницах» покупателям услуг нравится отсутствие «понтов» и доплат за каждые мелочи. Еще зрелые женщины общаются более вежливо, чем молодые конкурентки.

Милфой (от английского слова Milf - ред.) молодые люди называют красивую, зрелую женщину, с которой они хотели бы завести отношения.

Ранее сообщалось, что Россия стала одним из мировых лидеров вебкам-студий.