18 юных жителей Волоколамска получили первые паспорта в торжественной обстановке

С важным событием — получением главного документа гражданина Российской Федерации — 18 молодых людей в торжественной обстановке поздравила первый заместитель главы Волоколамского округа Анна Агапова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сегодня вы получаете важный документ. Это событие знаменует для юных граждан начало нового, прекрасного периода, связанного с приобретением новых прав и обязанностей, так как паспорт — это юридический документ, удостоверяющий личность гражданина страны», — отметила Анна Агапова.

Поддержать ребят пришли их родные и близкие.

По завершении торжественной части присутствующие собрались, чтобы сделать совместное фото и запечатлеть важный момент жизни на память.

Как отметила директор местного МФЦ Светлана Дмитриева, такие церемонии давно стали доброй традицией в округе. В этот день молодые люди получают не только документ, но и подарки, а также ценные советы о необходимости беречь персональные данные от посторонних.

Первый паспорт выдается в 14 лет. Чтобы получить его в торжественной обстановке, при подаче заявления в МФЦ нужно сообщить об этом сотруднику центра.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.