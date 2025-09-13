18 градусов тепла будет в Московском регионе 13 сентября

Днем 13 сентября в Москве и области ожидается от 18 до 20 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В субботу днем в Московском регионе будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от пяти до семи градусов тепла. Будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный, от трех до восьми метров в секунду.

Ранее ГУ МЧС России по Московской области предупредило жителей региона о заморозках ночью и утром с 13 по 15 сентября. Температура воздуха может опускаться до нуля и двух градусов мороза.