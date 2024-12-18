18 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

С профессиональным праздником сегодня поздравляют работников органов ЗАГСа и сотрудников подразделений собственной безопасности ОВД РФ. Еще можно отметить необычный зимний День признательности снежинкам.

Международный день мигранта

18 декабря 1990 года Генассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, а через 10 лет, когда число переезжающих стало расти, учредила Международный день мигрантов. В его основе — распространение информации о правах и свободах мигрантов, разработка мер по обеспечению их безопасности.

Несмотря на то, что традиция миграции в поиске лучше жизни и новых возможностей очень стара, враждебность к мигрантам в последние годы продолжает расти. Мигранты составляют 3,6% населения планеты, то есть переезжать вынужден каждый 35-й житель Земли. Из-за отсутствия прав в странах, куда они переезжают, многие оказываются без помощи и без защиты.

День работников органов ЗАГСа в России

ЗАГСы были созданы 18 декабря 1917 года, когда был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Этот декрет стал первым законодательным актом молодой Советской республики в области семейного права. Работники ЗАГСов вносят личный вклад в построение правового государства.

В этот день работникам ЗАГСа вручают награды, организовывают концерты, а также устраивают праздничные мероприятия.

День подразделений собственной безопасности ОВД РФ

Еще один профессиональный праздник, выпадающий на 18 декабря — День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Он был утвержден в 2000 году. Дату выбрали в честь создания управления собственной безопасности министерства внутренних дел РФ в 1995 году. Поводом для появления нового управления стала обстановка в России в 1990-е.

Управление отвечает за предупреждение, выявление и пресечение преступлений со стороны сотрудников ОВД внутри системы, а также за защиту сотрудников МВД и их близких. Кроме того, сотрудники подразделений собственной безопасности тщательно проверяют тех, кто претендует на должности в органах.

День арабского языка в ООН

В этот день в 1973 году Генассамблея ООН включила арабский язык в число официальных и рабочих языков организации.

Арабский язык обладает уникальной эстетикой в разнообразии своих форм: от классической до диалектных, как в устной речи, так и в поэзии или каллиграфии. Такая эстетика арабского языка нашла выражение в архитектуре, поэзии, философии, музыке. Поэты, философы и ученые, черпая мощь и красоту языка, внесли неоценимый вклад в развитие человечества.

Сейчас на арабском языке и его вариантах говорят свыше 420 млн человек. В религиозных целях классический арабский — язык Корана — используется приверженцами ислама по всему миру.

День признательности снежинкам

В разных странах мира 18 декабря отмечается День признательности снежинкам. Снежинки красивы, уникальны и встречаются в природе. Они бывают сложных форм и размеров и делятся на 35 категорий.

Данный праздник создан, чтобы напомнить людям о свойствах снега. Он не только способен подарить теплые воспоминания, но и может создать спокойную атмосферу, показать всю красоту природы.

День признательности снежинкам можно отметить за проведением исследований. Также в этот день можно провести время с близкими и родными, поймать несколько снежинок.

Именины

Сегодня именины отмечают Геннадий, Захар, Илья и Сергей.