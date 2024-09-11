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18 человек обеспечены временным жильем в Раменском после атаки дронов

Все жители Раменского округа, нуждающиеся в помощи после атаки дронов, размещены в пункте временного пребывания. Временным жильем обеспечены 18 человек, в том числе 7 детей, сообщил врип главы округа Эдуард Малышев.

Он уточнил, что позднее жителям предоставят возможность на время переехать в гостиницу спортбазы «Сатурн» в Кратове.

«В 22:00 был закончен первичный осмотр квартир собственниками совместно с представителями Следственного комитета, управляющей компании, МЧС, УТНКР, составлены соответствующие акты», — написал Малышев в своем Telegram-канале.

По его словам, в 23:00 квартиры, которые находятся в доме до 6 этажа, были подключены к электричеству, возобновилась подача холодной воды.

Врип главы округа напомнил жителям, что для оперативного реагирования в муниципалитете работает спецчат. Вопросы по данному происшествию можно задать по телефону горячей линии: 8 (496) 463-91-06.

В ночь на 10 сентября украинские войска устроили массированную атаку беспилотниками по территории России. Над Подмосковьем перехватили 20 БПЛА. Дроны ВСУ ударили по многоквартирным домам в Спортивном проезде и на Высоковольтной улице в Раменском. В результате ЧП погибла женщина, еще 8 человек получили травмы различной степени тяжести. Их жизням ничего не угрожает.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заехал в больницу к двум пострадавшим в результате атаки дронов в Раменском.

«Угрозы для жизней пострадавших нет, спасибо врачам и спасателям», — отметил глава региона.