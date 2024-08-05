17 продуктовых ярмарок проведут в Щелкове в августе

В августе на территории Щелковского округа планируют провести 17 ярмарок. На ярмарках можно будет найти широкий ассортимент товаров: от молочной продукции и мясных деликатесов до сладостей и сувениров ручной работы. Особое внимание уделяется местным производителям. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Актуальный список ярмарок с адресами и временем работы:

Город Щелково, улица Талсинская, дом № 1а:

12–18 августа: с 10:00 до 19:00;

26 августа — 1 сентября: с 10:00 до 20:00.

Город Щелково, вдоль дома 2 по улице Талсинская:

5–11 августа: с 10:00 до 19:00;

19–25 августа: с 10:00 до 19:00.

Поселок Фряново, микрорайон 2, улица Молодежная:

29 июля — 4 августа: с 10:00 до 19:00;

12–18 августа: с 10:00 до 19:00.

Также ярмарки пройдут в Щелкове, на Пролетарском проспекте, 8, и в поселке Монино, вблизи железнодорожных улиц.

Время работы ярмарок:

26 августа — 1 сентября: ежедневно с 10:00 до 20:00;

2–4 августа: ежедневно с 10:00 до 19:00;

5–11 августа: ежедневно с 10:00 до 19:00;

16–18 августа: ежедневно с 10:00 до 19:00;

19–25 августа: ежедневно с 10:00 до 19:00;

29 июля — 4 августа: ежедневно с 10:00 до 19:00;

9–11 августа: ежедневно с 10:00 до 19:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.