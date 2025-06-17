17 подмосковных колледжей вошли в число лучших в России по направлениям подготовки

Минтруд России впервые опубликовал национальный рейтинг по трудоустройству выпускников ВУЗов и ССУЗов. 17 колледжей, подведомственных министерству образования Московской области, вошли в число 15 лучших в России по своим основным направлениям подготовки. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Рейтинг был составлен министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в его основу легли официальные данные Рособрнадзора о выпускниках очной формы обучения, уровень их трудоустройства на второй год после завершения учебы и медианная заработная плата за этот период.

В масштабном исследовании приняли участие 1 018 ВУЗов, 3 834 колледжа и техникума, 656 591 выпускников, 28 отраслей и 460 профессий и специальностей.

«Московская область — в числе флагманов среднего профессионального образования в России. Высокие результаты наших колледжей — это итог комплексной системной работы: модернизация инфраструктуры, участие в нацпроектах, тесное взаимодействие с работодателями и ориентация на реальные потребности экономики», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Сегодня подмосковные колледжи готовят специалистов по самым востребованным направлениям — от информационных технологий и промышленности до строительства, медицины, педагогики, транспорта и сферы услуг. Среди наиболее популярных и перспективных профессий и специальностей — программист, радиоэлектронщик, медицинская сестра, автомеханик, электромонтажник, оператор станков с программным управлением и учитель начальных классов.

В ведомстве отметили, что тысячи студентов подмосковных колледжей уже на выпускном курсе получают возможность трудоустроиться и начать профессиональный путь, совмещая учебу и работу. Это делает систему среднего профессионального образования Московской области мощной точкой притяжения для молодежи и гарантией надежного кадрового ресурса для экономики региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.