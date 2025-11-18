17 катков и 37 елей будут радовать жителей Серпухова на новогодних каникулах

Сотрудники МБУ «Комбинат благоустройства» начали работу по созданию праздничной атмосферы. Впереди много работы, ведь на территории наукограда планируется установка 37 искусственных елей, которые станут новогодним украшением парков, скверов, площадей, общественных территорий, а также сельских населенных пунктов. Их установка будет завершена до 15 декабря, сообщает пресс-служба администрации округа.

Помимо новогоднего символа на территории муниципалитета будут установлены праздничные инсталляции: световые фигуры, праздничные баннеры и флажки.

Парк МБУ «Комбинат благоустройства» пополнился автомобильным гидравлическим подъемником с рабочей платформой. Новая вышка станет главным помощником для энергетиков: с ее помощью они будут обслуживать уличное освещение, устанавливать флаги, новогодние гирлянды и елки.

В зимнем сезоне 2025-26 гг в городском округе Серпухов будут функционировать 17 муниципальных катков и ледовых площадок.

Открытие катка в парке Питомник (ул. Фирсова, д. 6) запланировано на 1 декабря 2025 г.

Остальные катки и ледовые площадки будут заливать, когда среднесуточная температура достигнет -5 градусов и установится постоянный снежный покров толщиной не менее 5 см.

Адреса катков и ледовых площадок:

г. Серпухов, ул. Пушкина, д. 29/6.

г. Пущино, пр-кт Науки, д. 2.

г. Серпухов, пр-д Мишина, д. 12в (стадион «Труд»).

г. Серпухов, ул. Фирсова, д. 6.

г. Серпухов, ул. Фрунзе, д. 18а (парк «Жемчужина»).

г. Серпухов, п. Большевик, ул. Клубная, д. 1.

г. Серпухов, п. Пролетарский, ул. 40 лет Октября, д. 2.

г. Серпухов, д. Большое Грызлово, д. 55.

г. Серпухов, п. Оболенск, пр-кт Биологов, д. 1.

г. Серпухов, д. Васильевское, д. 11в.

г. Серпухов, ул. Ленинского Комсомола, д. 89.

г. Серпухов, ул. Советская, д. 79.

г. Серпухов, ул. Декабристов, д. 2.

г. Протвино, Институтское шоссе, д. 1.

с. Липицы, пл. 178 авиаполка.

г. Серпухов, ул. Бригадная, д. 4.

г. Протвино, ул. Строителей, д. 21.

Посещение муниципальных катков и ледовых площадок бесплатное. Прокат инвентаря (платная услуга) действует на 7 катках.

г. Серпухов:

ул. Ленинского Комсомола, д. 89;

ул. Фирсова, д. 6;

пр. Мишина, д. 12в;

г. Протвино:

ул. Строителей, д. 21;

Институтское шоссе, д. 1.

г. Пущино

пр. Науки, д. 2

В преддверии зимнего сезона в парке имени Олега Степанова состоялся традиционный смотр парковой техники. Основное внимание было уделено готовности оборудования, которое будет обеспечивать чистоту и безопасность в парках города во время массовых посещений и праздничных мероприятий. Для поддержания идеального порядка на аллеях и площадках, где будут проходить новогодние гуляния, подготовлена вся необходимая специализированная техника.

Парки оснащены машинами для уборки и вывоза снега, которые работают в комбинации с ручной уборкой. За бесперебойную работу в течение зимы отвечают 30 дворников, 2 ремонтные бригады, а также водители и трактористы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.