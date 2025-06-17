17 июня День русского кваса: что это за праздник

Каждый год 17 июня отмечают День русского кваса. Он посвящен популярному, классическому русскому напитку.

История кваса насчитывает тысячу лет. Напиток считается одним из национальных достояний России.

Отмечать День русского кваса начали в 2009 году в Твери. Там местные изготовители напитка провели собрание, чтобы больше поведать жителям о своем продукте.

На Руси впервые письменно упомянули квас в 989 году. Там указано, что князь Владимир «крестил Русь» и дал задачу «раздать народу пищу, мед и квас». В 11 веке напиток варили везде.

Еще во времена Руси квас начал завоевывать любовь людей. Его употребляли каждый день и высшие слои общества, и обычные люди.