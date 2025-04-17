17 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня христиане начинают готовиться к Пасхе. Также можно поздравить с праздником ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ или отметить Международный день денег.

Великий (Чистый) четверг у православных христиан

На неделе перед Пасхой для православных христиан наступает Великий (Чистый) Четверг, или Великий Четверток.

Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения.

С Великого Четверга начинаются приготовления к Пасхе. В этот день принято делать уборку и устраивать большую стирку. Также сегодня пекут куличи и красят яйца.

День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России

Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России отмечают свой профессиональный праздник с 2011 года. Его установили по приказу министра внутренних дел РФ от 12 августа 2010 года.

Дату приурочили к 20-летию создания Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. На данный момент совет — одна из крупнейших в стране ветеранских организаций МВД, имеет отделения во всех регионах.

Ветераны проводят профилактическую работу среди несовершеннолетних, занимаются с молодыми сотрудниками полиции, передавая им свои знания и опыт.

Международный день денег

Главная цель данного дня — подчеркнуть роль и значимость денег как для отдельного человека, так и для всего мира. А еще важно задуматься о том, какую роль в жизни люди отводят деньгам. Всем известны истины, что «счастье за деньги не купишь» и «богатые тоже плачут», но все же это важный ресурс, который помогает жить легче и разностороннее.

Об истории праздника и его инициаторах ничего неизвестно. Но в то же время принято считать, что именно в этот день впервые состоялась денежная операция купли-продажи, то есть деньги начали выполнять свою основную функцию.

Всемирный день гемофилии

Каждый год 17 апреля многие страны присоединяются к акции Всемирной федерации гемофилии и Всемирной организации здравоохранения ВОЗ. Гемофилия — это заболевание, связанное с нарушением функции свертывания крови.

Цель — привлечь внимание общества к проблемам гемофилии и сделать все возможное для улучшения качества медицинской помощи, которая оказывается больным этим неизлечимым генетическим заболеванием.

По некоторым данным, сегодня количество больных гемофилией в мире составляет порядка 400 тыс. человек. Согласно Регистру больных гемофилией министерства здравоохранения РФ по состоянию на 2020 год, в России — порядка 10 тыс. пациентов с гемофилией и болезнью Виллебранда, нуждающихся в препаратах.

День бла-бла-бла

По замыслу учредителей компании Wellcat Holidays and Herb, которые придумали необычный праздник. этот день нужно посвятить непринужденным беседам, сплетням и пустой болтовне, которую часто в разговорах обозначают ироничным «бла-бла-бла».

День предназначен для того, чтобы люди нашли время побеседовать на самые незначительные темы и выслушать близких. Но есть и другая версия: вместо пустых разговоров следует сделать то, что человек все время откладывал.

Впервые вышла в эфир программа «В мире животных»

17 апреля 1968 года впервые в эфире ТВ появилась программа «В мире животных». Автором идеи стал известный публицист Александр Згуриди. Именно он написал в 1961 году книгу «В мире животных». Это название перешло и к телепередаче, первым ведущим которой в 1968 году стал сам Згуриди, оставаясь им до 1975 года.

За это время передача успела завоевать популярность среди телезрителей. Утвердился и ее формат — 25-минутные еженедельные выпуски, каждый из которых включал в себя документальный фильм о животном мире с комментариями ведущего. Вторая часть выпуска включала в себя встречу в студии с интересным гостем, беседа с которым также посвящалась животному миру.

17 апреля 2018 года передача отметила свой 50-летний юбилей, но в 2019 году выход программы был приостановлен. Последним ее ведущим был знаменитый зоолог Николай Дроздов.

День рождения снукера

В 1875 году 17 апреля в Индии был придуман усложненный вариант бильярда. Полковник Чемберлен взял цветные пуловские шары, пометил определенными пятнами некоторые места на столе и поместил шары в эти точки.

Снукер — такое название получила новая игра — быстро стал популярен среди британцев в Индии.

Победить в снукере можно не только мастерски владея кием, но также рассчитывая и манипулируя разноцветными шарами, которые приносят разное количество очков.

Именины

В этот день именины празднуют Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай и Федор.