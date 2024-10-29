16 ударов ножом в шею: в Подмосковье дали пожизненный срок убийце двух человек

Мужчину признали виновным по статьям об убийстве двух лиц из корыстных побуждений и с целью скрыть другое преступление, покушение на кражу с банковского счета и похищении паспорта. Ранее Квик уже был судим за совершение особо тяжкого преступления. Новый срок он будет отбывать в исправительной колонии особого режима.

Следствие установило, что в мае прошлого года в квартире в Орехово-Зуево Квик выпивал с товарищами. Он оплатил заказ с телефона хозяина квартиры, после чего решил похитить 37 тыс. рублей, находящиеся на его счету. Он попытался перевести деньги себе на карту, но банк заблокировал операцию.

Из-за этого между мужчинами произошел конфликт. Квик нанес потерпевшему около 18 ударов стеклянной пепельницей, а затем еще и ножом. Также преступник испугался, что подруга убитого расскажет обо всем полиции. Он решил избавиться от нее и нанес женщине более 16 ударов ножом в шею. Оба потерпевших скончались на месте.

Квик не растерялся и похитил из сейфа деньги — 1 тыс. долларов, 200 евро, 300 тыс. рублей и золотую цепь, а также паспорт потерпевшего, смартфон и банковские карты. Затем он скрылся с места преступления.

Ранее адвокат Эльмар Ализаде, представляющий интересы бывшего сенатора Совфеда РФ Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненный срок, заявил, что его клиент готов пройти полиграф в прямом эфире. Таким способом осужденный хочет доказать, что не предлагал взятку сотрудникам колонии для улучшения условий содержания.