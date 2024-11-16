16 ноября в Московском регионе будет идти дождь
Гидрометцентр РФ: дождь и ветер до 11 м/с будут в Московском регионе в субботу
Днем 16 ноября в Москве и области ожидается от трех до пяти градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Будет облачная погода и местами небольшой дождь. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
Ночью в Московском регионе ожидается от трех до пяти градусов тепла. Будет облачная погода, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду.
Ранее синоптик Татьяна Позднаякова сказала, что в Москве зима ожидается теплее средних значений. Также она будет снежной.