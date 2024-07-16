16 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

16 июля отмечают Международный день змеи. Также сегодня празднуют День вкусной еды.

Международный день змеи

На 16 июля приходится неофициальный праздник — Международный день змеи. Изучением змей занимается наука серпентология.

Змеи в культурах многих народов занимают особое место. Их часто относили к числу порождений ада, а иногда обожествляли и поклонялись им. До сих пор этих рептилий боятся, змеи вызывают у людей страх и ненависть.

В этот день музеи и учреждения культуры организуют выставки змей, проводят фотовыставки и показывают гостям документальные фильмы. Согласно последним данным, сейчас среда обитания многих змей страдает из-за вторжения человека.

День вкусной еды

История происхождения этого неофициального праздника доподлинно неизвестна. Однако все знают, что что правильная и вкусная еда — залог здоровья.

Данный праздник любят во всем мире. Участниками дня вкусной еды являются гурманы, любители насладиться разными блюдами и напитками.

Каждый год в честь этого дня проводят фестивали, кулинарные поединки и праздники. Разные повара показывают свой талант и авторские блюда.

Масштабнее всего праздник отмечают во Франции. Там организую конкурс высокой кухни. Мероприятие имеет статус международного, на нем встречаются участники из самых разных стран.

Мокий и Марк, Стожары

Этот праздник на Руси считался несчастливым, поэтому советовали не начинать в такой день никаких новых дел и вообще проявлять во всем повышенную осторожность. Также на Мокия и Марка часто собирали мак. Поэтому и сам праздник по созвучию с именами святых называли Маковым днем.

Обращали внимание в этот день на насекомых. Если комары и мошки вились кругами, это говорило о хорошей погоде на ближайшие семь суток.

Именины

В этот день именины отмечают Антон, Василий, Анатолий, Михаил, Георгий.