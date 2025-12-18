сегодня в 14:52

16 декабря завершилась одна из первых побед в битве за Москву — Елецкая операция

С 6 по 16 декабря 1941 года части Юго-Западного фронта окружили и разгромили немецкую группировку в районе Ельца. Эта операция стала первой успешной фронтовой операцией Красной Армии в тот сложный период. Именно Елец стал первым крупным городом, освобожденным от захватчиков в ходе московского контрнаступления. Победа сковала силы врага под Тулой и внесла весомый вклад в общий успех зимнего наступления. За этот подвиг Ельцу было присвоено почетное звание «Город воинской славы».

Сегодня Елец снова борется за победу — теперь за звание «Город молодежи — 2026» в рамках Всероссийской премии «Время молодых». Город вышел в финал в специальной номинации для муниципалитетов, не являющихся административными центрами регионов.

В этом же конкурентном поле сражается и город-герой Смоленск, который претендует на статус «Молодежная столица России — 2026». Он — единственный город-герой и единственный представитель Центрального федерального округа среди финалистов.

Итоги голосования объявят 20 декабря. Отдать свой голос на портале «Госуслуги» можно до 19 декабря включительно.

Было бы глубоко символично, если Год защитника Отечества завершится триумфом в этих молодежных конкурсах города-героя Смоленска и города воинской славы Ельца.

Что дает победа городам?

Присвоение статуса — это не просто почетное звание на год. Это реальные возможности:

Превратиться в главную федеральную площадку для молодежных мероприятий и инициатив.

Получить методическую и экспертную поддержку для развития молодежной политики.

Запустить специальный грантовый конкурс для проектов молодежи.

Как поддержать города?

Перейти на портал «Госуслуги» и авторизоваться; Найти опрос «Выберите Молодежную столицу России и Город молодежи»; Проголосовать за Смоленск в номинации «Молодежная столица» и за Елец в номинации «Город молодежи».

Голосовать за город в регионе своей регистрации нельзя. Это правило делает поддержку жителей других областей особенно ценной.