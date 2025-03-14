1,5 тыс алавитов, суннитов и христиан эвакуировали в Россию из Сирии

В результате эвакуации из Сирии в Россию были вывезены 1,5 алавитов, суннитов и христиан. Их доставили на авиабазу Хмеймим, а затем переправили в РФ, где они пытаются адаптироваться к новым условиям, осваивая русский язык и привыкая к холоду, сообщает Baza .

Командир добровольческого формирования Симон аль-Вакиль в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche рассказал, что к началу декабря боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»* контролировали Алеппо и находились вблизи населенных пунктов Мхардех и Аль-Сукайлабия, где преимущественно проживали христиане. В условиях гражданской войны в Сирии, когда правительство не могло поддержать местное население, жители городов сформировали добровольческие отряды для защиты от террористов.

По его словам, добровольцы получали поддержку от иранских и российских военных, однако это не остановило продвижение джихадистов. Несмотря на потери, жители Мхардеха и Аль-Сукайлабии не сдавались, за время боевых действий погибло около 200 человек.

После бегства экс-президента Сирии Башара Асада жители данных населенных пунктов опасались начала репрессий со стороны радикалов, но в этот момент на помощь им пришла российская армия. Российские войска обеспечили безопасный маршрут от Мхардеха до авиабазы Хмеймим протяженностью около 110 км. Многие эвакуируемые спешно покидали свои дома, не успевая взять документы.

На Хмеймиме сирийцев разместили в ангаре для ожидания отправки самолетов. Многие боялись, что радикальные группировки захватят базу и прорвутся на взлетно-посадочную полосу на боевых автомобилях.

Аль-Вакиль добавил, что его семья приземлилась в российской столице через 4 дня после бегства Асада. Все члены его семьи получили вид на жительство сроком на 6 месяцев. Семья Аль-Вакиля не планирует возвращаться в Сирию.

Ранее стало известно, что в Сирии курдские формирования с помощью Соединенных Штатов сумели захватить лидера ячейки «Исламского государства»*.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.