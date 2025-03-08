В Сирии курды с помощью США сумели захватить лидера ячейки ИГ*

Успешную операцию по поимке лидера ячейки ИГ* провели курдские формирования, известные как «Сирийские демократические силы» (СДС), действующие в сотрудничестве с американскими военными. В результате спецоперации был задержан Салах Мохаммад аль-Абдулла — глава террористической группировки. Информация об этом появилась в официальном аккаунте CENTCOM в социальной сети X.

История СДС берет начало с сирийского конфликта 2011 года. Эта организация, костяк которой формируют курдские отряды YPG, смогла установить контроль над значительными территориями в четырех провинциях Сирии — Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. При поддержке США они создали там автономную администрацию.

В конце 2024 года произошли кардинальные перемены в политической жизни Сирии. Оппозиционные силы, долгое время находившиеся под защитой американской коалиции на северо-востоке страны, перешли в решительное наступление. До этого момента они избегали прямых столкновений с правительственными войсками, сохраняя боеспособность под прикрытием международных сил, официально борющихся с запрещенной в России группировкой ИГ*.

Стремительное продвижение оппозиции привело к захвату Дамаска 8 декабря, вынудив действующего президента Башара Асада отречься от власти и покинуть территорию государства. В результате этих событий временным главой страны был назначен Ахмед аш-Шараа, который 29 января официально вступил в должность президента переходного периода. По его заявлению, процесс политической трансформации может продлиться до пяти лет.

* Запрещенная в России террористическая группировка.