15 производителей Подмосковья отмечены знаками Роскачества

Московская область в тройке лидеров по количеству сертифицированных производителей органической продукции. На сегодняшний день в регионе их 14, что свидетельствует об активном развитии экологического сельского хозяйства. Кроме того, в этом году один из агрохолдингов региона был отмечен сертификатом «Зеленый эталон», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Получение знака «органик» — это подтверждение того, что продукция соответствует высоким экологическим стандартам. В системе сертификации предусматривается строгий контроль производственных процессов, в ходе которых полностью исключается использование генетически модифицированных организмов (ГМО), а также существенно ограничивается применение пестицидов и тяжелых металлов. Такой подход гарантирует безопасность и экологичность продукции для потребителей.

Одним из ярких примеров активного развития органического сектора в регионе является участие подмосковных предприятий в выставке «Золотая осень-2025». В октябре именно на полях форума агрохолдинг «ЭКО-культура» был награжден сертификатом «Зеленый эталон» за производство экологически чистой продукции, а КФХ «Белые Луги» — сертификатом соответствия требованиям органической продукции со знаком «органик». В настоящее время в Едином государственном реестре производителей органической продукции, учрежденном Минсельхозом РФ, значатся такие компании, как ООО «ШУЛЬГИНО», ЗАО «Племрепродуктор «Васильевское», АО „Эко-ферма „Рябинки“, КФХ „Ягодный берег“, ООО „Блюз“ и другие. Предприятия реализуют широкий спектр продукции: мясо, молочные продукты, яйца, овощи, фрукты, ягоды, кофе, напитки и прочие товары, соответствующие стандартам.

Обязательные нормативы для официального признания продукции органической регулируются федеральным законом, действующим с 2020 года, и ГОСТом 33980-2016. Только прошедшие сертификацию по этим стандартам товары могут маркироваться как «органик» и использовать соответствующую госконтролируемую маркировку. Все сертификаты заносятся во ФГИС Росаккредитации, а с 2025 года использование терминов «органический», «эко», «био» и их вариаций — разрешено только при наличии сертификата соответствия, что помогает защитить потребителя и обеспечить прозрачность рынка.

В ведомстве отметили, что полученные сертификаты свидетельствуют о практической реализации стратегических целей региона в сфере развития экологического аграрного сектора и повышения его конкурентоспособности на федеральном уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.