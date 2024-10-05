15% от месячной нормы осадков выпало в Москве 4 октября

В столице за 4 октября выпало 15% от месячной нормы осадков, или 10,6 мм, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«На ВДНХ количество дождя составило 11 мм, на Балчуге и в МГУ — 12 мм, в Бутове — 16 мм», — написала синоптик в своем Telegram-канале.

Она добавила, что к 22 часам дождь в мегаполисе прекратился. При этом на юге и востоке Подмосковья осадки еще наблюдались.

Ранее Позднякова рассказала, что дожди будут идти в регионе до 6 октября, но уже не так активно.