Барическая ложбина принесет Москве осадки

Синоптик Позднякова: ощущения лета в Москве уже не будет

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в выходные 5–6 октября в Москве пройдут дожди, а максимальная температура воздуха составит 18 градусов. На погоду окажет влияние барическая ложбина, сообщает «Вечерняя Москва».

Уже в пятницу, 4 октября, в столице начнет ухудшатся погода, и пройдут дожди различной интенсивности. Осадки ожидаются вплоть до воскресенья, 6 октября, но будут уже не такими активными. В прогнозе дожди обозначат как «небольшие и кратковременные осадки».

При этом температура воздуха ожидается теплее, чем в начале недели, прокомментировала метеоролог.

«В ночь на субботу, 5 октября, в столице будет довольно тепло. Столбики термометров будут колебаться в пределах плюс 8–10 градусов. А дневная температура составит плюс 16–18 градусов. В воскресенье, 6 октября, ночные показатели будут колебаться у отметки плюс 6–8 градусов, а дневные — плюс 15–17 градусов», — указала Позднякова.

Специалист добавила, что такие значения являются на несколько градусов выше месячной нормы. Тем не менее, ощущения лета в Москве уже не будет, подчеркнула Позднякова.

Атмосферное давление также будет изменчиво. Если 3 октября оно было выше климатической нормы, то к пятнице уже ниже — 745–746 миллиметров ртутного столба. Возвращение высокого давления ожидается только на следующей неделе.