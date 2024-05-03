15 «народных троп» обустроят в Щелкове до конца года
В подмосковном Щелкове началось обустройство «народных троп» по программе «Пешком». В этом году в округе будут обустроены 15 «народных троп», сообщается на официальном сайте администрации округа.
Народные тропы благоустроят в Щелкове по адресам:
- поселок Фряново, ул. Молодежная, 16;
- поселок Фряново, ул. Молодежная, 5;
- поселок Фряново ул. Молодежная, 6;
- поселок Фряново ул. Молодежная, 1–4;
- деревня Воря-Богородское, ул. Покровская, 43А-11;
- деревня Аксиньино, 16–17;
- Щелково, ул. Неделина, 3;
- село Трубино, ул. Новостройка;
- поселок Загорянский, ул. Карла Маркса, от пересечения с ул. Пушкина до дома №12;
- деревня Серково, 57Б (Дом учителя);
- поселок Фряново, ул. Механизаторов, 12;
- поселок Фряново, ул. Механизаторов, 11;
- село Петровское, дома №№26, 27, 29, 75;
- Щелково, ул. Проспект 60 лет Октября, 2Б;
- деревня Маврино.
Работы уже начались и будут завершены до конца года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки. Все «народные тропы» приведут к единому стандарту.