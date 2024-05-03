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15 «народных троп» обустроят в Щелкове до конца года

Общество

В подмосковном Щелкове началось обустройство «народных троп» по программе «Пешком». В этом году в округе будут обустроены 15 «народных троп», сообщается на официальном сайте администрации округа.

Народные тропы благоустроят в Щелкове по адресам:

  • поселок Фряново, ул. Молодежная, 16;
  • поселок Фряново, ул. Молодежная, 5;
  • поселок Фряново ул. Молодежная, 6;
  • поселок Фряново ул. Молодежная, 1–4;
  • деревня Воря-Богородское, ул. Покровская, 43А-11;
  • деревня Аксиньино, 16–17;
  • Щелково, ул. Неделина, 3;
  • село Трубино, ул. Новостройка;
  • поселок Загорянский, ул. Карла Маркса, от пересечения с ул. Пушкина до дома №12;
  • деревня Серково, 57Б (Дом учителя);
  • поселок Фряново, ул. Механизаторов, 12;
  • поселок Фряново, ул. Механизаторов, 11;
  • село Петровское, дома №№26, 27, 29, 75;
  • Щелково, ул. Проспект 60 лет Октября, 2Б;
  • деревня Маврино.

Работы уже начались и будут завершены до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки. Все «народные тропы» приведут к единому стандарту.