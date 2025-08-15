15 многодетных семей столицы получили знак «Родительская слава Москвы»

15 многодетных семей российской столицы получили знак «Родительская слава Москвы». Также им выдали единовременную выплату — 291 тыс. рублей, сообщает в своем Telegram-канале мэр мегаполиса Сергей Собянин.

В семье Филипповых восемь детей, Лобачевых девять. По семь у Юрьевых, Зубковых, Сычевых.

Еще у восьмерых пять детей, у двоих шесть. С 2009 году награду получили 372 семьи.

За 15 лет количество многодетных семей в российской столице увеличилось в три с половиной раза. В Москве их проживает около 230 тыс. Всем им оказывает помощь российская столица.