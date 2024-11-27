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15 катков откроют в Королеве в предстоящем зимнем сезоне

В Королеве к открытию готовятся 15 катков в разных микрорайонах города. Ледовые площадки появятся на территории спортивных объектов, школ, а также во дворах многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Один из самых популярных у жителей катков — «КосмоЛед» с искусственным льдом на центральной площади — начнет работу уже 1 декабря. Старт катания на остальных будет зависеть от погодных условий.

Катки в Королеве откроются по адресам:

стадион «Вымпел», ул. Октябрьский бульвар, д. 10;

спортивно-оздоровительный центр «Первомайский», мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 18;

стадион «Чайка», мкр. Юбилейный, ул. М. К. Тихонравова, д. 15А;

стадион «Металлист», ул. Орджоникидзе, д. 6;

стадион СШОР «Королев», ул. Комитетская, д. 2;

спорткомплекс «Текстильщик», ул. Советская, д. 7;

гимназия «Российская школа», мкр. Болшево, ул. Школьная, д. 19;

гимназия № 18 имени И. Я. Илюшина, пр-т Космонавтов, д. 37Б;

школа № 5, Октябрьский бульвар, д. 33;

двор МКД ул. Пушкинская д. 7;

двор МКД ул. Дзержинского д. 6;

двор МКД ул. Космонавтов д. 2;

двор МКД Бурковский проезд д. 36к. 4;

каток «КосмоЛед», ул. Терешковой, д. 1.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье – регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», – добавил глава области.