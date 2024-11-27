15 катков откроют в Королеве в предстоящем зимнем сезоне
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Королёв
В Королеве к открытию готовятся 15 катков в разных микрорайонах города. Ледовые площадки появятся на территории спортивных объектов, школ, а также во дворах многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Один из самых популярных у жителей катков — «КосмоЛед» с искусственным льдом на центральной площади — начнет работу уже 1 декабря. Старт катания на остальных будет зависеть от погодных условий.
Катки в Королеве откроются по адресам:
- стадион «Вымпел», ул. Октябрьский бульвар, д. 10;
- спортивно-оздоровительный центр «Первомайский», мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 18;
- стадион «Чайка», мкр. Юбилейный, ул. М. К. Тихонравова, д. 15А;
- стадион «Металлист», ул. Орджоникидзе, д. 6;
- стадион СШОР «Королев», ул. Комитетская, д. 2;
- спорткомплекс «Текстильщик», ул. Советская, д. 7;
- гимназия «Российская школа», мкр. Болшево, ул. Школьная, д. 19;
- гимназия № 18 имени И. Я. Илюшина, пр-т Космонавтов, д. 37Б;
- школа № 5, Октябрьский бульвар, д. 33;
- двор МКД ул. Пушкинская д. 7;
- двор МКД ул. Дзержинского д. 6;
- двор МКД ул. Космонавтов д. 2;
- двор МКД Бурковский проезд д. 36к. 4;
- каток «КосмоЛед», ул. Терешковой, д. 1.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье – регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», – добавил глава области.