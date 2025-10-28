15 юных жителей Можайского округа получили первый паспорт

24 октября в Можайском ЗАГСе прошла торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации. Пятнадцать подростков, достигших 14-летнего возраста, получили свой первый взрослый документ, символ гражданской зрелости, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие открыл первый заместитель главы Можайского муниципального округа Алексей Сперанский. Обращаясь к молодым гражданам, он поздравил ребят с этим важным событием.

«Этот паспорт — ваш пропуск в большое будущее, символ вашей принадлежности к России, с ее богатейшей историей и огромным потенциалом. Вместе с новыми правами на вас ложится и большая ответственность — за свои поступки, за свою семью, за свою малую родину и, в конечном счете, за будущее всей страны», — подчеркнул Алексей Александрович.

Был исполнен Государственного гимна России. К подросткам также обратились заместитель председателя Совета депутатов Можайского округа Татьяна Дроздова и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России «Можайский» подполковник полиции Татьяна Игнатова.

Ведущая напомнила молодым гражданам, что их первым документом было свидетельство о рождении, а паспорт, который они получают в 14 лет в соответствии с Конституцией РФ, становится главным документом, подтверждающим их гражданскую принадлежность.

В завершение официальной части состоялась кульминация события — торжественное вручение паспортов юным можайцам. Все они получили также памятные сувениры и смогли сделать фотографии на память об этом важном дне.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.