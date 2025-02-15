15 газорегуляторных пунктов модернизировали в столице в 2024 году

В прошлом году на территории Москвы провели модернизацию 15 газорегуляторных пунктов. Все работы провели в сжатые сроки без отключений потребителей, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«Газорегуляторные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, благодаря проведенным работам удалось обеспечить качественное газоснабжение потребителей и снизить износ сетей в мегаполисе.

В рамках модернизации специалисты обновили подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления. Также они заменили устаревшее оборудование на новые газорегуляторные пункты шкафного типа, у которых хорошая надежность и сниженный шум. Все это сделано из отечественных составляющих на собственном производстве АО «Мосгаз».