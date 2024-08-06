15 Дней деревень пройдет в Павловском Посаде в августе и начале сентября

Дни деревень в Павлово-Посадском городском округе в августе и начале сентября отметят 15 населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Жители соберутся все вместе, чтобы весело провести время на праздничных мероприятиях.

Артисты Павлово-Посадского городского округа представят свою творческую, развлекательную программу для жителей деревень и подарят им позитивное настроение.

Главными площадками проведения праздничных мероприятий станут: территории около часовен, зданий Домов культуры, детские игровые площадки и скверы.

Дни деревень пройдут:

1 августа — д. Дергаево (12:00);

2 августа — д. Андреево (16:00);

2 августа — д. Бывалино (18:00);

3 августа — д. Сонино (13:00);

3 августа — д. Игнатово (14:30);

3 августа — д. Аверкиево (17:00);

3 августа — д. Грибанино (13:00);

3 августа — д. Заозерье (15:30);

10 августа — д. Кузнецы (12:00);

19 августа — д. Гора (18:00);

24 августа — д. Тарасово (15:00);

28 августа — д. Саурово (15:00);

28 августа — д. Назарьево (18:00);

31 августа — с. Рахманово (15:00);

3 сентября — д. Алферово (17:00).

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