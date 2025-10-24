14 тротуаров благоустроили в Дубне

В рамках реализации программы по благоустройству пешеходных зон в Дубне провели масштабный ремонт тротуаров. В этом году отремонтировали 14 тротуаров, в том числе 3 из них были включены в план работ дополнительно. О них попросили жители в ходе встреч во дворах с представителями администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первые работы стартовали в августе. Начали с улицы Правды в районе Большой Волги. Особое внимание в ходе работ уделяют деревьям, которые растут вдоль тротуаров: в городской администрации подрядчику поставили задачу сохранить все и не повредить кору сосен и берез. Также были обновлены пешеходные дорожки на Комсомольской набережной.

«Особое внимание уделили прогулочным маршрутам, по которым часто ходят родители с детскими колясками, люди с ограниченными возможностями: на каждом тротуаре сделали пандусы», — подчеркнул глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Сейчас формируется список тротуаров на 2026 год. Ряд пешеходных дорог определят специалисты городской администрации в ходе объездов улиц, часть — будут включены в план по наказам жителей. Уже сейчас известно, что упор сделают на Институтскую часть, где располагается Объединенный институт ядерных исследований, который в следующем году отметит юбилей. Это предложение поддержал губернатор региона Андрей Воробьев. В ноябре план ремонта дорог будет сформирован и согласован с Советом депутатов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.