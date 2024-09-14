14 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня празднуют Всемирный день оказания первой помощи и Семин день.

Всемирный день оказания первой помощи

Праздник отмечается во многих странах ежегодно во вторую субботу сентября. Он был введен в 2000 году. Инициаторами праздника выступили члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Ситуации, требующие оказания экстренной помощи, возникают чаще всего неожиданно. В такие моменты счет идет на минуты. Профессионально такую помощь оказывают медики, но кроме того этому учатся полицейские, спасатели.

Простые граждане, обладающими подобными знаниями, также могут спасти жизнь человеку. Считается, что если человек доставлен в больницу в течение первого часа после получения травмы, то уровень его выживаемости повышается во много раз.

В праздник проводят просветительские и обучающие мероприятия по оказанию первой помощи, в том числе психологической поддержки. Также проводятся специальные форумы и семинары, на которых обычных людей обучают спасать людей.

Семин день

Дата праздника по старому стилю — 1 сентября. Праздник посвящен Симеону Столпнику, архимандриту Антиохийскому, который родился в Сирии в середине 4 века. Монах положил начало новому виду подвижничества — столпничеству.

Семин день на Руси считали началом бабьего лета. По погоде этого дня судили, какой будет вся осень. Кроме того, в этот день девушки гадали на суженого: они садились за прясла и подмечали, как ложатся нити.

В праздник часто устраивались хороводы и гуляния. С Семина начинались свадебные недели, во время которых женихи высматривали себе невест.

Армия Наполеона вступила в опустевшую Москву

После Бородинского сражения во время Отечественной войны в 1812 году Кутузов принял решение отступить. Войска Российской империи отдали Москву Наполеону.

14 сентября 1812 года французская армия вступила в столицу без боя. В ту же ночь город охватил пожар, который впоследствии практически разрушил всю Москву. Французская армия оказалась в плачевном положении из-за отсутствия запасов и провианта.

В итоге Наполеон предпринял попытки примириться с Александром I. Его предложения были отвергнуты. В октябре 1812 года французы покинули столицу.

Россия и Турция подписали Адрианопольский мирный договор

14 сентября 1829 года в османском городе Адрианополе Российская и Османская империи подписали Адрианопольский мирный договор. Таким образом, русско-турецкая война 1828–1829 годов завершилась.

В результате к России перешла большая часть восточного побережья Черного моря. Турции же вернулись все территории в европейской части, занятые в ходе войны, за исключением устья Дуная с островами.

Кроме того, Османская империя обязывалась в течение 18 месяцев уплатить России контрибуцию в размере 1,5 млн голландских червонцев.

Именины

В этот день именины празднуют Марфа, Наталья, Семен, Татьяна.