14 новых инвестиционных школ открылись в Подмосковье в День знаний

В День знаний в Подмосковье открылись 14 новых инвестиционных школ. Девелоперы построили их за счет внебюджетных источников финансирования вместе с жилыми кварталами, обеспечив тем самым комплексное и сбалансированное развитие территорий. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Школа на 1 735 мест построена в ЖК «Новое Медведково» городского округа Мытищи. Новая современная школа оборудована всем необходимым для обучения и комфортного пребывания. Предусмотрено четыре спортивных зала, хореографическая студия, библиотека, большая столовая. На прилегающей территории размещены футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольная площадка, благоустроенные площадки для подвижных игр.

Школа на 1 500 мест построена в ЖК «1-й Лермонтовский» городского округа Люберцы. Четырехэтажное здание функционально разделено на два блока: первый — для начальной, второй — для средней и старшей школы. У каждого имеется свой отдельный вход с зоной турникетов и раздевалок. Для начальной школы оборудованы спортивный и хореографический залы. В блоке среднего звена, помимо спортивного зала, будет еще и тренажерный.

Школа на 1 375 мест построена в ЖК «Отрада» округа Красногорск. В школе расположены кружки, спортивные секции, танцы, художественная гимнастика, различные интеллектуальные секции. Посещать их после занятий смогут как ученики школы, так и дети, живущие неподалеку, и учащиеся других школ.

30 инвестиционных образовательных объектов в День знаний открыли в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.