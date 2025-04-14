14 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

14 апреля 2025 года отмечают праздники Великий Понедельник, Марья Пустые щи, солнечный Новый год в Индии. Также в этот день Александр I упразднил Тайную экспедицию сената и отменил пытки при допросах.

Великий Понедельник

В 2025 году Великий Понедельник выпадает на 14 апреля. Это важный день для православных.

На Страстной неделе верующие вспоминают о том, как жил в последние дни Иисус Христос, каким страданиям подвергся, как умер и был погребен.

С этой даты православные начинают подготовку к празднованию Воскресения Христова. В такие дни не нужно поминать умерших, вспоминать святых и совершать молебные пения. Однако желательно посетить богослужение.

Начало солнечного Нового года в Индии

14 апреля 2025 года в Индии отмечают индуистский солнечный новый год. Жители страны верят, что несколько тысяч лет до этого богиня Ганга опустилась с небес на землю. Именно поэтому многие индусы 13 апреля приходят к священной реке Ганг, чтобы искупаться.

На этот праздник жители Индии украшают собственные жилища, размещают на них флаги страны. Часто выставляют вышивку с религиозными картинками, а также изображениями богов.

Праздник Марья Пустые щи

В эту дату церковь почитает память преподобной Марии Египетской. Она является христианской святой. Более того, ее считают покровительницей кающихся женщин.

Мария жила на территории Египта в V веке. В 12 лет женщина ушла от родителей и отправилась в Александрию. Там Марья стала блудницей.

В один из дней Марья хотела пройти в храм Гроба Господня, но невиданная сила не давала ей это сделать. После этого женщина поняла, что пала, и начала молиться перед иконой Богородицы. Затем ей удалось войти в храм.

У Марии Египетской можно попросить защиты от негативных пожеланий или сглаза. Пустые щи есть в названии праздника не просто так. К апрелю у жителей деревень кончались запасы капусты. По этой причине густых щей уже не было до следующего сезона.

Александр I упразднил Тайную экспедицию Сената и отменил пытки при допросах

Екатерина II ликвидировала Тайную канцелярию практически сразу после восхождения на престол. Но вместо нее создала Тайную экспедицию при Сенате, которая занималась почти тем же.

Во время правления Екатерины II спецслужба стала наиболее эффективна. Он занималась политическим надзором и расследованиями. Их проводили с использованием пыток, а виновных находили, в том числе по доносам.

Основным доказательством вины было признание подозреваемого. Добивались его любыми способами, в том числе физической силой.

История Тайной экспедиции при Сенате закончилось с приходом на престол Александра I. 14 апреля 1801 года он объявил о ликвидации Тайной экспедиции.

Ее полномочия передали учреждениям, занимавшимся уголовным производством. Также был введен запрет на пытки во время допросов.

Именины

Сегодня именины у Ивана, Марии, Ефима, Макара и Сергея.