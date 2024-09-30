Призыв на срочную службу будет проходить с 1 октября до 31 декабря 2024 года. Солдат начнут отправлять в части уже с 15 октября.

Во время призыва на службу отправляются мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Указ вступил в силу со дня подписания.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что весной на срочную службу отправили 150 тыс. солдат. Поставленное Путиным задание было выполнено.