133 тысячи человек призовут на службу в осенний призыв — указ президента
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Фото - © Медиасток.рф
133 тыс. мужчин будут призваны на срочную службу осенью. Соответствующий указ подписал 30 сентября президент России Владимир Путин.
Призыв на срочную службу будет проходить с 1 октября до 31 декабря 2024 года. Солдат начнут отправлять в части уже с 15 октября.
Во время призыва на службу отправляются мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Указ вступил в силу со дня подписания.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что весной на срочную службу отправили 150 тыс. солдат. Поставленное Путиным задание было выполнено.