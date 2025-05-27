13 собак и 18 кошек держали в квартире на севере Москвы в жутких условиях

На севере столицы обнаружили квартиру, в которой содержались сразу 13 собак и 18 кошек. Животные жили в жутких условиях антисанитарии, а в помещениях сильно пахло аммиаком, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

К правоохранителям обратились жильцы многоквартирного дома, расположенного на ул. Ангарская. Они пожаловались, что в одной из квартир содержатся 13 собак и 18 кошек.

Правоохранители прибыли на место. Они отобрали пробы воздуха в подъезде и внутри квартиры. Было выявлено превышение предельно допустимой концентрации содержания аммиака.

В прокуратуре показали фото из квартиры. На кадрах можно увидеть, что животные содержались в жутких условиях. В помещении грязно, сломана мебель, а на полу размазаны фекалии.

После проверки прокурор обратился в суд. Он запросил запретить содержание животных в квартире, а также сообщил о необходимости обязать собственника привести помещение в надлежащее санитарное состояние.

Ранее собака выпала из окна 15 этажа в Мытищах. По словам хозяйки животного, она ушла на работу, оставив открытым окно.