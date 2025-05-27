МВД Подмосковья: собака выпала из окна 15 этажа в Мытищах
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
Собака выпала из окна квартиры на 15 этаже в доме на Станционной улице в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
26 мая в дежурную часть 3-го отдела полиции МУ МВД России «Мытищинское» обратились и рассказали, что из окна квартиры на 15 этаже дома на Станционной улице выпала собака. На место происшествия отправились правоохранители.
Полицейские опросили владелицу собаки. Она сказала, что утром отправилась на работу. В квартире в это время никого не было.
Окно на балконе женщина оставила открытым, чтобы квартира проветрилась. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.