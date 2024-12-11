13 многодетных семей из Люберец получили награды и денежные сертификаты

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков во время торжественного мероприятия «Венец всех ценностей — Семья», посвященное празднованию Года семьи в 2024 году, вручил 13 многодетным семьям награды и денежные сертификаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«У нас в Люберцах проживают 4 858 многодетных семей, в которых воспитывается 15 543 ребенка. Каждая — уникальная, трудолюбивая, яркая, но очень похожие. Как говорил Лев Толстой, все счастливые семьи похожи друг на друга», — отметил Волков.

Он в рамках Года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным, вручил 13 многодетным семьям знак отличия городского округа Люберцы «Благодарю» и денежный сертификат. Двум трудовым династиям вручил благодарственные письма.

«Как глава многодетной семьи знаю, сколько труда и сил родители вкладывают в воспитание, как заботятся, чтобы дети выросли добрыми, честными, целеустремленными. И этот труд — ежедневный, порой незаметный, но очень важный в масштабах отдельно взятой семьи и всего государства — заслуживает искреннего уважения. Счастья, крепкого здоровья и всего самого доброго», — добавил Волков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.