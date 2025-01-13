13 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату в России празднуют День печати, а в мире отмечают один из самых приятных праздников — День осуществления мечты.

День российской печати

13 января в нашей стране отмечается День российской печати, дата установлена в память о выходе в 1703 году первого номера газеты «Ведомости», издаваемой по указу Петра Великого. Это событие положило начало организованной печатной деятельности в стране, открыв эру развития газетного дела.

День российской печати символизирует важность свободы слова и информации, понимание роли журналистики в формировании общественного мнения и поддержание высоких стандартов ответственности и профессионализма в средствах массовой информации.

День осуществления мечты

Сегодня также отмечается необычный, но вдохновляющий праздник — День осуществления мечты. Этот день призывает каждого из нас вспомнить о своих самых заветных желаниях и вдохновиться на их исполнение.

Во всем мире люди в эту дату делают первые шаги к реализации своих мечтаний, будь то начало нового проекта, запись на курсы иностранных языков или планирование путешествия мечты. Этот день напоминает нам о том, что никогда не поздно идти за своей мечтой и делать то, что действительно важно.

День случайных попутчиков

На эту дату выпадает и самый необычный праздник — День случайных попутчиков. Это праздник неофициальный, но призванный напомнить о важности открытости и готовности к новым знакомствам. В этот день принято делиться историями о неожиданных встречах и случайных собеседниках, которые мы встречаем в поездах, самолетах или на остановках.

Случайные встречи могут оказаться удивительно приятными и обогатить наш опыт неожиданными историями или новыми знаниями. День случайных попутчиков — отличный повод для того, чтобы посмотреть по-новому на случайные знакомства и даже на общение с незнакомцами в повседневной жизни.

Щедрый вечер (Меланка, Васильев вечер)

13 января на пороге старого Нового года по народному календарю отмечается Щедрый вечер, также известный как Меланка или Васильев вечер. В эту ночь хозяйки готовили обильные угощения, символизирующие щедрость предстоящего года. Традиция говорит о том, что веселые посиделки с песнями и танцами должны привлечь благополучие.

В этот день люди обмениваются подарками и ходят по домам с пожеланиями урожая, здоровья и успеха. Щедрый вечер переплетает в себе древние обряды и верования, отмечая начало подготовки к весеннему обновлению природы.

Васильева коляда

В некоторых славянских народах 13 января отмечается Васильева коляда, что совпадает с Новым годом по старому стилю. Этот день завершает праздничный цикл рождественских традиций и носит имя святого Василия Великого.

В этот день принято гадать на будущее, петь колядки и устраивать пышные застолья, символизирующие процветание и изобилие в наступающем году. Ритуалы и обычаи Васильевой коляды уходят корнями в языческие времена, когда люди стремились умилостивить природу и обеспечить благоприятный цикл ее возрождения.

Именины

Именины сегодня отмечают Мелания, Михаил и Петр.