125 крупнейших ИТ-компаний России обсудили технологическую независимость

Компании ИТ-рынка России учатся работе в тесной связке с корпоративными заказчиками, продуктовой кооперации и начинают выходить на рынки дружественных стран. При этом, чтобы обеспечить технологическую совместимость решений, им еще многое предстоит сделать, посчитали участники II ежегодной Партнерской конференции НОТА. Мероприятие, которое посетили представители 260 ИТ-компаний, прошло 24 сентября в Центре событий РБК в Москве, сообщили организаторы конференции.

Главным событием конференции стала панельная дискуссия «Ралли по ИТ-ландшафту, кто придет первым — кого возьмут в будущее?». В ней участвовали представители главных технологических компаний — SMART technologies Soft, Nexign, ГК Softline, «Группы Астра» и вендора НОТА. Участники сессии сделали вывод, что одним из главных вызовов отрасли, с которыми она довольно успешно справляется, является киберзащита создаваемого ПО. Отечественные разработки по данному признаку уже превосходят заграничные аналоги. Также эксперты обратили внимание на тренд повышения уровня технологической совместимости решений, а также переход к кооперации. Это будет позволять избегать трат дефицитных ресурсов на создание различных продуктов низкого уровня зрелости.

Спикеры уверены, что будущее российского ИТ-рынка — за платформенными решениями. В них, опираясь на лучшие практики, можно будет под задачи каждого заказчика строить поверх сквозных сервисов бизнес-приложения.

«Прошло чуть более года с начала формирования партнерской экосистемы вендора НОТА, и сегодня в нее входит уже 125 компаний, для каждой из которых мы стремимся предоставить удобные условия ведения бизнеса. По итогам 2024 года объем продаж НОТА достигнет миллиардов рублей, и в 2025 году показатели планируется удвоить», — отметил управляющий директор вендора НОТА, заместитель генерального директора Холдинга Т1 Кирилл Булгаков.

Он уточнил, что таких амбициозных целей и поможет достичь развитие партнерских каналов, а с помощью построения локальной сети планируется выходить на рынки стран СНГ.

В рамках конференции специалисты команды НОТА представили кейсы успешных внедрений продуктов Платформы Сфера, НОТА ВИЗОР, НОТА ЮНИОН и DION. Также команда запустила партнерский портал, который является инструментом для обмена знаниями с заказчиками и партнерами, а также для совместной работы.

«Мы были рады увидеть среди участников конференции не только наших текущих партнеров, но и, надеемся, будущих — всего мероприятие посетили представители 260 компаний. ИТ-рынок меняет стратегию: сейчас её игроки выбирают „кооперацию“ и „конкурентное партнерство“, чтобы создавать действительно востребованные решения. Поэтому, выстраивая партнерскую сеть, мы стремимся не только делиться с компаниями накопленной экспертизой крупного бренда, но и помогать коллегам запускать успешный бизнес на базе продуктов НОТА», — подчеркнула директор партнерской сети вендора НОТА Юлия Ларина.

Она добавила, что главная задача НОТА — оказывать партнерам поддержку в маркетинговом, методологическом и технологическом плане, чтобы они были готовы к реализации наиболее сложных корпоративных проектов и строительству долгосрочных отношений с клиентами.

В планах вендора дальнейшее расширение возможностей партнерского портала, в том числе перевод на площадку всех процессов, гарантирующих защиту сделок и обеспечение прозрачности взаимодействия. Также планируется добавить возможность отслеживания роста компетенций и планов продаж. НОТА собирается привлекать новых партнеров, наращивать выручку через данный канал продаж и совместно с технологическими лидерами развивать центры компетенций.