12 юным жителям Ленинского округа торжественно вручили их паспорта РФ

В подмосковном городе Видное в Центральной библиотеке накануне состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов 12 юным жителям. Глава округа Станислав Каторов лично вручил 14-летним гражданам их основные документы и памятные подарки. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Уважаемые ребята, сегодня для многих из вас важное событие — получение паспорта гражданина Российской Федерации. Этот документ открывает перед вами новые горизонты. Вы теперь несете ответственность не только за себя, но и за своих родителей, за свою страну. Я рад, что сегодня имею честь вручить вам паспорта», — поздравил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Торжественные церемонии вручения паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста, стали устоявшейся традицией. Кроме того, на мероприятии присутствовали родители юных граждан, для которых данное событие стало значимым и эмоционально насыщенным моментом, подчеркивающим важность приобретения нового правового статуса их детьми.

«Сегодня я с трепетом получила паспорт. Этот документ открывает передо мной новые возможности. Теперь я официально могу заработать деньги и планирую начать карьеру зооняни», — поделилась одна из участниц мероприятия Варвара Грицова.

Каждый юный житель, достигший 14 лет и получающий свой первый паспорт, может принять участие в подобном мероприятии. Документы для оформления можно подать в многофункциональный центр «Мои документы» Ленинского городского округа.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.