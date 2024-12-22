12 дорогих ретроавтомобилей арестовали по делу экс-замминистра обороны Иванова

Были арестованы 12 ретромашин по делу бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Среди них замечены редкие модели, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов.

Сотрудники правоохранительных органов, предположительно, нашли у Иванова Triumph 1948 года, Chevrolet 1941 года и Packard 1942 года. Был в коллекции и отечественный автомобиль, например, «Москвич-412» 1969 года выпуска.

Суммарно в рамках дела были арестованы 37 транспортных средств — 23 машины, 12 мотоциклов, мотороллер и катер. Официально ими владели четыре человека, которые были близки экс-замминистру обороны. Также некоторые машины были зарегистрированы на две компании, которые были под контролем у Иванова.

В конце апреля 2024 года бывшего заместителя министра обороны РФ задержали по подозрению в крупной взятке на сумму около 1 млрд рублей. Вину мужчина не признал.

Также против Иванова расследуют другое уголовное дело, в рамках которого были украдены 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» и произошла растрата около 200 млн рублей при покупке, продаже паромов для Керченской переправы. Его возбудили восемь лет назад.

Ранее сообщалось, что имущество Иванова может перейти государству. Это произойдет, если его вину признают.