12 детских игровых площадок модернизируют в Можайске

В Можайске начались долгожданные работы по модернизации детских игровых площадок. В этом году будут обновлены 12 площадок в разных населенных пунктах округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сначала специалисты аккуратно демонтируют устаревшие игровые элементы, а затем на их месте появятся современные, яркие и безопасные конструкции, соответствующие всем требованиям и стандартам.

В текущем году в план по модернизации детских игровых площадок вошли следующие адреса:

г. Можайск, ул. 20 января: дома № 24, 26, 28, 30;

п. ц/у Синичино, д. 26;

п. Спутник, д. 9;

г. Можайск, Парк культуры, отдыха и спорта «Ривьера»;

п. Строитель, д. 5;

п. Строитель, д. 7;

ВДО Можайский, д. 1, 2;

д. Лыткино, д. 21;

с. Сокольниково, ул. Школьная: д. 11, 12, 13;

п. Лесное: д. 1, 2, 3, 4;

д. Горки: д. 1, 2, 3;

п. Уваровка, ул. 2-я Ленинградская, д. 28.

Все работы ведутся планово и последовательно. Просим жителей близлежащих домов отнестись с пониманием к возможным временным неудобствам. На время проведения демонтажа и монтажа просим соблюдать осторожность и не подходить к месту производства работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.