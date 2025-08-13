12 детских игровых площадок модернизируют в Можайске
Фото - © Пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа
В Можайске начались долгожданные работы по модернизации детских игровых площадок. В этом году будут обновлены 12 площадок в разных населенных пунктах округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Сначала специалисты аккуратно демонтируют устаревшие игровые элементы, а затем на их месте появятся современные, яркие и безопасные конструкции, соответствующие всем требованиям и стандартам.
В текущем году в план по модернизации детских игровых площадок вошли следующие адреса:
- г. Можайск, ул. 20 января: дома № 24, 26, 28, 30;
- п. ц/у Синичино, д. 26;
- п. Спутник, д. 9;
- г. Можайск, Парк культуры, отдыха и спорта «Ривьера»;
- п. Строитель, д. 5;
- п. Строитель, д. 7;
- ВДО Можайский, д. 1, 2;
- д. Лыткино, д. 21;
- с. Сокольниково, ул. Школьная: д. 11, 12, 13;
- п. Лесное: д. 1, 2, 3, 4;
- д. Горки: д. 1, 2, 3;
- п. Уваровка, ул. 2-я Ленинградская, д. 28.
Все работы ведутся планово и последовательно. Просим жителей близлежащих домов отнестись с пониманием к возможным временным неудобствам. На время проведения демонтажа и монтажа просим соблюдать осторожность и не подходить к месту производства работ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.