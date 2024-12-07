«112»: указ Петра I украли из военного архива России и продают на аукционе в ЕС

Оригинал указа Петра I подменили в Российском военно-историческом архиве. Он оказался украден, а на его место положили подделку, сообщает « 112 ».

Сотрудники Российского военно-исторического архива увидели, что на одном онлайн-аукционе в Испании продается оригинал указа Петра I «О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного уголья и руд». Документ должен храниться в РФ. Тогда его решили проверить, но обнаружили в хранилище подделку.

Оригинал оказался у организаторов аукциона в ЕС. Когда была сделана подмена и кем, неизвестно. Как вернуть историческую ценность в Россию — непонятно.

В конце октября 2024 года выяснилось, что указ императора Петра II украли из Российского военно-исторического архива. Вместо него разместили подделку.