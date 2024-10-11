11 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В пятницу в мире отмечают Международный день девочек, Всемирный день яйца и Всемирный день борьбы с ожирением. В России в этот день празднуют Харитонов день.

Международный день девочек

В декабре 2011 года резолюцией Генассамблеи ООН в календаре был закреплен Международный день девочек. Его предложили посвящать поиску решений проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, например, детские браки. Порядка 600 млн девочек-подростков по всей планете обладают большим потенциалом, но каждый день сталкиваются с дискриминацией и притеснениями.

Коронавирус ухудшил эту статистику, в результате пандемии около 47 млн женщин и девочек оказались в нищете, выросли случаи насилия в отношении них, в том числе домашнего. Международный день девочек призван напомнить, что каждая юная жительница Земли имеет право на образование, квалифицированную медпомощь и самореализацию.

Всемирный день яйца

Яйца являются одним из основополагающих продуктов в кулинарии, придающий пище человека широкое разнообразие. Они популярны во всех уголках мира и культурах.

В 1996 году на Венской конференции Международная яичная комиссия приняла решение отмечать Всемирный день яйца ежегодно во вторую пятницу октября.

В этот день по телевидению транслируются кулинарные шоу, главным ингредиентом которых является яйцо. Также проводятся фестивали, на которых готовят гигантские яичницы и омлеты.

Всемирный день борьбы с ожирением

Сегодня ожирение является одной из актуальных проблем мирового сообщества. Нередко врачи ставят этот недуг в один ряд с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологией. Ро инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 11 октября отмечают День борьбы с ожирением.

На сегодняшний день 25% подростков в развитых странах мира имеют избыточную массу тела, а 15% страдают ожирением. Часто проблема становится последствием нарушения правил здорового образа жизни.

Избыточный вес грозит заболеваниями опорно-двигательного аппарата, поскольку нагрузка на суставы и кости становится повышенной или даже чрезмерной. Также лишний вес сказывается на интенсивности здоровой физической активности.

Традиционно в этот день учреждения здравоохранения по всему миру проводят лекции, семинары и раздачу наглядной информации о том, чем опасно ожирение и как можно его предотвратить.

Харитонов день

По народному календарю 11 октября православные христиане отмечают Харитонов день. На Руси в этот день всегда вспоминали преподобного Харитона Исповедника, жившего в III–IV веках в Иконии (город в Малой Азии).

При этом Харитонов день на Руси считали недобрым. Человек должен был целый день находиться дома, не ходить в гости и даже во двор, чтобы злые люди не навели порчу. Нельзя было заниматься домашними делами и выметать сор из избы.

На Харитона жених и невеста в тайне приходили к деревенской ведунье, угощали ее пирогом и дарили горшок меда. Так они старались задобрить волшебницу, чтобы она благословила на брак и не расстроила бракосочетание.

Именины

В этот день именины отмечают Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Ефрем, Иван, Иларион, Илья, Исаакий, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна, Федор и Харитон.