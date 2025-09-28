11-летний сын Евгения Теплякова плохо сдал ЕГЭ и не поступил в вуз

11-летний сын отца вундеркиндов Евгения Теплякова сдал ЕГЭ на низкий балл, а в вузе вступительные написал на тройки. В результате мальчик не смог поступить в университет, сообщает Mash .

Младший брат Алисы Тепляковой не смог продемонстрировать столь же выдающийся результат. Мальчик предпринимает попытки поступить в университет в Москве на протяжении трех лет.

В девять он закончил 11 класс в школе в столице. С того времени хочет поступить в высшее учебное заведение на прикладную информатику.

Хеймдалль, который получил имя в честь сына бога Одина из скандинавской мифологии, смог сдать ЕГЭ. По математике он заработал 52 балла, а по русскому - 40. Однако результат оказался плохой, и ребенка в вуз не взяли.

Хеймдалль мог поступить на курс по архитектуре в университете с небольшими проходными баллами. Однако мальчика не взяли, поскольку у него не было российских документов.

Парень родился в Китае. Родители все еще не сделали российское свидетельство о рождении.

Старшая дочь Теплякова Алиса в 2021 году в девятилетнем возрасте поступила в МГУ на факультет психологии. В июне 2024 года восьмилетняя на тот момент другая дочь Лейя подала документы на поступление в тот же вуз.

