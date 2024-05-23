100 тыс открыток отправили по почте из Петербурга и Ленобласти с начала года

С начала 2024 года по «Почте России» отправили более 100 тыс. открыток из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Только в минувшие выходные около 30 тыс. открыток отправились в разные регионы с «Литературной почты» от издания «Петербургский дневник», сообщается на сайте газеты .

По словам директора макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Александра Вакуленко, каждый год петербуржцы как отправляют, так и получают миллионы открыток и писем. По его словам, особую популярность приобрели открытки, где изображены живописные места Северной столицы.

«Путешественники и посткроссеры чаще всего выбирают открытки с видами каналов и мостов Санкт-Петербурга», — добавил Вакуленко.

Директор макрорегиона обратил внимание, в отделениях почты в туристических местах можно поставить на конверт отпечаток художественного штемпеля, где также будут изображены виды Петербурга.