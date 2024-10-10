10 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечаются Всемирный день психического здоровья и Всемирный день зрения. Еще можно сварить себе утром каши, отпраздновав международный день этого популярного во всем мире блюда.

Всемирный день психического здоровья

Специалисты подготавливают к этому дню тематические журналы, обращения в международные психиатрические организации, чтобы еще больше людей узнало о том, насколько важно беречь психическое здоровье и как его укрепить.

Психическое здоровье — один из важнейших факторов для человека. От него напрямую зависит, насколько хорошо тот себя чувствует, легко ли ему решать задачи и осуществлять планы. Если человек часто испытывает стресс, переживания, то довольно сложно жить счастливо и спокойно.

В мире почти 1 млрд пациентов страдает психическими расстройствами. Самыми распространенным из них называют депрессию. Сейчас она занимает первую строчку среди болезней по длительности нетрудоспособности в году.

В повседневной жизни, полной стрессов, люди часто забывают беречь себя. Именно поэтому и нужен такой всемирный праздник, чтобы в очередной раз напомнить — важнее здоровья нет ничего.

Всемирный день зрения

Он отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Дата учреждена для привлечения внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения. В этот день мероприятия проводят различные организации, которые занимаются данной проблемой.

По информации ВОЗ, примерно 2,2 млрд человек на планете слепы или живут с нарушениями зрения. Болезни глаз поражают свыше 19 млн детей. Подавляющее большинство жителей планеты, испытывающих проблемы со зрением, — люди старшего возраста. Чаще всего слепоты можно избежать в случае своевременного лечения.

В рамках Всемирного дня зрения проводится множество просветительских мероприятий, благодаря которым множество людей могут заранее позаботиться о своем здоровье. В некоторых странах в это время жители имеют возможность пройти обследование у офтальмолога.

Всемирный день борьбы со смертной казнью

Он был учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни. Этот день направлен на уменьшение числа смертных приговоров в мире.

Сегодня в большинстве стран мира смертная казнь запрещена законодательно или не применяется на практике (то есть действует официальный мораторий или приговоры не приводятся в исполнение). Ряд стран, где разрешена смертная казнь, принял меры для сужения сферы ее применения. Но примерно в 60 государствах данная высшая мера наказания продолжает применяться.

В РФ с 1996 года приговоры к смертной казни в исполнение не приводятся, с 1999 года в стране действует мораторий на смертную казнь. Также с 2009 года всем судам в России запрещено выносить подобные приговоры.

Международный день каши

Каша является одним из любимых блюд, особенно на завтрак, во многих странах мира. На протяжении множества лет такое угощение не теряет свой популярности. У Международного дня каши нет официального статуса, однако в октябре все любители блюда объединяются и вспоминают лучшие рецепты. А иногда даже готовят манную, гречневую, перловую и другие виды каш вместе.

Родиной праздника считают Великобританию. Именно тут очень любят овсяную кашу. По некоторым данным, впервые День каши отпраздновали в 2009 году. Тогда помощь оказали центру, помогающему голодающим детям в бедных странах.

Каждый отмечает Международный день каши по-своему. Где-то проводят чемпионат по ее поеданию, а где-то — соревнования по приготовлению. Неизменным остается одно — любовь детей и взрослых к знакомому с детства блюду.

В Московском Кремле создан Пушечный приказ

Пушечный (пушкарский) приказ, центральное военное учреждение второй половины XVI–XVII веков, был создан 10 октября 1577 года. Он объединил все действующие в крупных городах Пушечные избы и ранее созданный в Москве Пушечный двор.

Приказ занимался изготовлением, распределением и учетом артиллерийских орудий и боеприпасов. Также ему подчинялись Пушечный двор, Гранатный двор и казенные пороховые мельницы. Пушечный приказ контролировал состояния крепостных укреплений в большинстве городов России и наблюдал за состоянием засек.

Он управлялся боярином (реже окольничим) и двумя дьяками; делился на городовой, засечный и денежный столы.

Основан музей-усадьба Абрамцево

В 1843 году писатель Сергей Аксаков приобрел усадьбу Абрамцево и страстно ее полюбил, называя «премилой деревенькой», «чудом», «раем земным». Здесь часто бывали и жили Иван Тургенев, Николай Гоголь, Михаил Щепкин. В 1870 году Абрамцево приобрел купец Савва Мамонтов и организовал здесь знаменитый художественный кружок.

После Октябрьской революции 1917 года Абрамцево было национализировано. 10 октября 1918 года Наркомпросом была выдана Охранная грамота, что стало днем основания музея. Его первой хранительницей стала дочь Мамонтова — Александра Саввишна. К началу 1920-х годов коллекция музея насчитывала порядка 2 тыс. экспонатов.

В усадьбе работали известные художники Илья Репин, Василий Суриков, Иван Крамской, Василий Поленов, братья Васнецовы, Исаак Левитан, Михаил Врубель и многие другие.

В России официально введена новая орфография

В этот день в 1918 году был принят декрет Совета народных комиссаров и постановление президиума Высшего совета народного хозяйства «Об изъятии из обращения общих букв русского языка» (i десятеричное, фита и ять). Реформа обсуждалась и готовилась задолго до ее практического проведения. Еще с 1904 года.

По реформе вместо исключенных букв должны употребляться, соответственно, Е, Ф, И. Также исключался твердый знак (Ъ), который писался на конце слов и частей сложных слов, но он сохранился в качестве разделительного знака в середине слов (подъем, адъютант).

День рождения соцсети «ВКонтакте»

С 2006 года 10 октября празднуется день рождения социальной сети «ВКонтакте». Автор идеи и первый разработчик новой соцсети Павел Дуров при создании рассматривал в качестве потенциальных пользователей, прежде всего студентов, выпускников школ и вузов.

Пробная версия соцсети начала работу летом 2006 года, а 1 октября было зарегистрировано соответствующее доменное имя. 10 октября 2006 года принято называть днем рождения соцсети по случаю начала работы ряда функций сайта и приурочивая его ко дню рождения основателя.

Именины

В этот день именины празднуют Акулина, Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр и Федор.